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Реклама мужских костюмов с треском провалилась из-за странных фото, на которых модели устроили оргию

Пользователи Сети сочли, что креативщики явно перестарались, ведь смотреть на такое просто неприятно.

6 марта 2021, 06:00

Фото © Instagram / suitsupply

Новая рекламная кампания мужских костюмов Suit Supply оказалась в центре скандала, когда зрители указали на её излишнюю откровенность. В частности, по мнению пользователей "Твиттера", на фотографиях с подписью "Грядёт новая норма" происходит настоящая оргия, где обнажённые модели лежат в объятиях друг друга и страстно целуются. Только один мужчина одет в костюм, вокруг которого и происходит Содом и Гоморра, сообщает Daily Mail.

Фото © Instagram / suitsupply

Фото © Instagram / suitsupply

Однако большинство пользователей "Твиттера" пришли к единому мнению, что они не хотят быть частью этой нормы. Остальные решили разбавить ситуацию порцией шуток.

Ох, я сейчас съёжилась так сильно, что, мне кажется, вылезла из кожи

KarissaLaurel

Этим утром я не знал о существовании компании Suit Supply, и очень бы хотелось, чтобы этим вечером я о ней бы так и не узнал

NewsCarolyn

Фото © Instagram / suitsupply

Фото © Instagram / suitsupply

Пользователи Сети также отметили, что такая реклама смотрится ещё более ужасно в период пандемии. Несмотря на правила социального дистанцирования, модели лежат друг на друге как ни в чём не бывало.

Кажется, что я заразился ковидом, просто смотря на эти фото

MurrayOliver

Рад видеть, что сотрудники Suit Supply уже вакцинировались

Josh1Rivera

Звезда телешоу пожаловалась на целлюлит и растяжки после родов, возмутив идеальной фигурой в белье

Звезда телешоу пожаловалась на целлюлит и растяжки после родов, возмутив идеальной фигурой в белье

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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