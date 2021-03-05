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Звезда телешоу пожаловалась на целлюлит и растяжки после родов, возмутив идеальной фигурой в белье

Джесс полтора года неспешно восстанавливалась после беременности, но так и не смогла вернуть прежнюю внешность.

5 марта 2021, 07:39

Фото © Instagram / jessica_rose_uk

Популярная 27-летняя участница реалити-шоу "Остров любви" Джессика Ширс решила поддержать подписчиц в их борьбе с несовершенствами фигуры и опубликовала снимок в нижнем белье. Девушка позировала в голубом комплекте на фоне стены, честно показывая своё тело. Она напомнила, что родила полтора года назад, но с тех пор ей так и не удалось добиться прежней талии и подтянутых мышц.

Фото © Instagram / jessica_rose_uk

Фото © Instagram / jessica_rose_uk

Всё как-то немного пообвисло, талия не вернулась в прежнее состояние, появились растяжки и целлюлит в самых неожиданных местах. Но знаете что? Меня это не терзает

Джессика Ширс

Она призналась, что не слишком усердствовала в возвращении фигуры, потому что очень любит еду, а ещё у неё не было времени из-за младенца. Но потом они с мужем стали вставать раньше, чтобы, пока сын спит, можно было позаниматься спортом. Джессика призналась, что такие тренировки ей очень помогли и поправить здоровье, и чувствовать себя увереннее.

Фото © Instagram / jessica_rose_uk

Фото © Instagram / jessica_rose_uk

У звезды при написании этого поста были самые положительные намерения, но некоторые фанаты не очень оценили её честность. Ведь что бы Джессика ни говорила, молодые мамы многое бы отдали, лишь бы получить такое же тело — с целлюлитом и растяжками, которые никто так и не смог заметить на фото.

Фото © Instagram / jessica_rose_uk

Фото © Instagram / jessica_rose_uk

Но ты выглядела идеально и во время, и после беременности...

lilys_little_wardrobe

Ты всё равно прекрасно смотришься

profile_shell

Дорогая, у тебя всегда была феноменальная фигура

imcoreyrae

Беременная Ратаковски позировала полностью голой, но даже преданные фанаты не смогли на это смотреть

Беременная Ратаковски позировала полностью голой, но даже преданные фанаты не смогли на это смотреть

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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