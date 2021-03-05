Звезда телешоу пожаловалась на целлюлит и растяжки после родов, возмутив идеальной фигурой в белье
Джесс полтора года неспешно восстанавливалась после беременности, но так и не смогла вернуть прежнюю внешность.
Популярная 27-летняя участница реалити-шоу "Остров любви" Джессика Ширс решила поддержать подписчиц в их борьбе с несовершенствами фигуры и опубликовала снимок в нижнем белье. Девушка позировала в голубом комплекте на фоне стены, честно показывая своё тело. Она напомнила, что родила полтора года назад, но с тех пор ей так и не удалось добиться прежней талии и подтянутых мышц.
Всё как-то немного пообвисло, талия не вернулась в прежнее состояние, появились растяжки и целлюлит в самых неожиданных местах. Но знаете что? Меня это не терзает
Она призналась, что не слишком усердствовала в возвращении фигуры, потому что очень любит еду, а ещё у неё не было времени из-за младенца. Но потом они с мужем стали вставать раньше, чтобы, пока сын спит, можно было позаниматься спортом. Джессика призналась, что такие тренировки ей очень помогли и поправить здоровье, и чувствовать себя увереннее.
У звезды при написании этого поста были самые положительные намерения, но некоторые фанаты не очень оценили её честность. Ведь что бы Джессика ни говорила, молодые мамы многое бы отдали, лишь бы получить такое же тело — с целлюлитом и растяжками, которые никто так и не смог заметить на фото.
Но ты выглядела идеально и во время, и после беременности...
Ты всё равно прекрасно смотришься
Дорогая, у тебя всегда была феноменальная фигура
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