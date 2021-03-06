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В Сети появились фото со дня рождения перенёсшего инсульт Бориса Моисеева

Артист 4 марта отпраздновал своё 67-летие.

6 марта 2021, 10:14
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/chabanova73/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chabanova73</a></p>

Фото © Instagram / chabanova73

В Сети появились первые за долгое время фотографии российского артиста Бориса Моисеева. Снимки были сделаны на праздновании дня рождения артиста. Ими в соцсетях поделилась одна из близких подруг Моисеева, чем изрядно порадовала его поклонников.

Своё 67-летие исполнитель "Голубой луны" отметил в домашней обстановке с небольшой компанией самых близких людей. На опубликованных кадрах видно, что артист улыбается, смеётся и в целом выглядит не так плохо, как ранее сообщали СМИ.

Фото © Instagram / chabanova73

Фото © Instagram / chabanova73

Директор Бориса Моисеева рассказал, какую пенсию получает певец

Директор Бориса Моисеева рассказал, какую пенсию получает певец

Сегодня о здоровье Бориса Моисеева известно немногое. Десять лет назад некогда популярный эстрадный певец перенёс инсульт, который сильно подкосил его. Одно время ходили слухи о том, что Моисеев оказался парализованным, однако позже эту информацию опровергли. Осенью Лайф сообщал, что улучшений в здоровье артиста врачи не наблюдают, поэтому все их силы уходят на поддержание стабильного состояния. Отмечалось также, что певец практически не разговаривает и перестал появляться на публике.

Авторы
Плетнёв Максим
Плетнёв Максим

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