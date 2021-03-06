В Сети появились фото со дня рождения перенёсшего инсульт Бориса Моисеева

В Сети появились первые за долгое время фотографии российского артиста Бориса Моисеева. Снимки были сделаны на праздновании дня рождения артиста. Ими в соцсетях поделилась одна из близких подруг Моисеева, чем изрядно порадовала его поклонников.

Своё 67-летие исполнитель "Голубой луны" отметил в домашней обстановке с небольшой компанией самых близких людей. На опубликованных кадрах видно, что артист улыбается, смеётся и в целом выглядит не так плохо, как ранее сообщали СМИ.

Сегодня о здоровье Бориса Моисеева известно немногое. Десять лет назад некогда популярный эстрадный певец перенёс инсульт, который сильно подкосил его. Одно время ходили слухи о том, что Моисеев оказался парализованным, однако позже эту информацию опровергли. Осенью Лайф сообщал, что улучшений в здоровье артиста врачи не наблюдают, поэтому все их силы уходят на поддержание стабильного состояния. Отмечалось также, что певец практически не разговаривает и перестал появляться на публике.