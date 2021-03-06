Мухи, вонь и постоянный лай: москвич приютил в однушке свору бродячих собак

Москвич приютил в однушке свору бродячих собак. Видео © LIFE

Приют для своры бродячих собак в однокомнатной квартире решил организовать бывший преподаватель-историк, а сейчас уже пенсионер Михаил Логинов. Мухи, зловонный запах и постоянный лай беспокоят соседей. Сам Михаил раскаивается и признаётся, что ему нелегко содержать такую свору.

Мужчина на "достигнутом" останавливаться не намерен и хочет организовать "собачий дом". Сейчас же ему едва хватает денег на корм. С собаками Михаилу приходится справляться одному: жена мужчины давно умерла, а сын с ним не общается. Иногда неравнодушные жертвуют деньги на еду для этих собак. Однако жильцов дома совсем не радует такое соседство.

"Собак очень много и они оставляют очень много грязи. Их хозяин приносит мусор с помойки, по всей видимости, в качестве еды. Мух какое-то необыкновенное количество развелось, тараканы не заканчиваются. Собаки, когда выходят из лифта, они бегут. Нам несколько раз приходилось сбегать в квартиру. Боимся", — признаётся одна из соседок Михаила.

А ещё Лайф рассказывал про 16-летнего пса, которого всё-таки забрали из приюта. Предыдущие владельцы не справились с уходом за пожилым псом.

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