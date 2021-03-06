Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП под Саратовом

Смертельное ДТП, произошедшее под Саратовом, стало причиной смерти двух взрослых и одного ребёнка. Об этом страшном инциденте сообщило отделение пропаганды УГИБДД по Саратовской области.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Сообщается, что на на 371-м километре автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ-2112 под управлением 46-летнего водителя и Lada Granta, за рулём которой находился 39-летний мужчина. Помимо него в салоне "Гранты" присутствовал подросток 13–15 лет.

В результате ДТП оба водителя и несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД на месте аварии выясняют причины случившегося.

Ранее Лайф писал о ДТП в Калифорнии, которое унесло жизни 15 человек.

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