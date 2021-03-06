Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП под Саратовом
Авария произошла на 371-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.
Смертельное ДТП, произошедшее под Саратовом, стало причиной смерти двух взрослых и одного ребёнка. Об этом страшном инциденте сообщило отделение пропаганды УГИБДД по Саратовской области.
Сообщается, что на на 371-м километре автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ-2112 под управлением 46-летнего водителя и Lada Granta, за рулём которой находился 39-летний мужчина. Помимо него в салоне "Гранты" присутствовал подросток 13–15 лет.
В результате ДТП оба водителя и несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД на месте аварии выясняют причины случившегося.
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