Число пострадавших в жутком ДТП с украинским автобусом в Польше возросло до 35
Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших.
Фото © Подкарпатская пожарная команда
Число пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом, который съехал в кювет в Польше, выросло до 35 человек. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь", — написал он у себя в "Твиттере".
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким шестерых украинцев, которые скончались в результате аварии. Глава государства отметил, что украинские консулы уже работают по вопросам оказания помощи.
Напомним, автобус двигался по маршруту Познань — Херсон, когда водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Всего в салоне находилось 57 человек, шестеро из них погибли.
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