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Число пострадавших в жутком ДТП с украинским автобусом в Польше возросло до 35

Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших.

6 марта 2021, 09:14
<p>Фото © Подкарпатская пожарная команда</p>

Фото © Подкарпатская пожарная команда

Число пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом, который съехал в кювет в Польше, выросло до 35 человек. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь", — написал он у себя в "Твиттере".

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при столкновении автобусов на Камчатке

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при столкновении автобусов на Камчатке

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким шестерых украинцев, которые скончались в результате аварии. Глава государства отметил, что украинские консулы уже работают по вопросам оказания помощи.

Напомним, автобус двигался по маршруту Познань — Херсон, когда водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Всего в салоне находилось 57 человек, шестеро из них погибли.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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