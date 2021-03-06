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Турецкий инженер рассказал, как попал "в рабство" к Илону Маску

По его словам, сотрудники даже объявили из-за этого забастовку.

6 марта 2021, 08:54

Илон Маск. Фото © ТАСС / ZUMA

Турецкий инженер Бюлент Алтан, работавший над ракетой Falcon 1 на крошечном острове Омелек в Тихом океане в начале 2000-х, обвинил миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска в том, что тогда он обращался со своими сотрудниками "как с рабами". Об этом сообщила газета Hürriyet Daily News.

— Нас оставили на острове одних. Он (Илон Маск. — Прим.ред.) заставил нас работать, как рабов. <...> В первый год пребывания на острове у нас были большие проблемы с логистикой, — рассказал Алтан.

По его словам, из-за этих проблем задерживались поставки еды на остров. Впоследствии, в 2005 году, сотрудники, находившиеся на Омелеке, устроили настоящий бунт.

— Мы все сели на берегу острова, словно дикие животные в ожидании своей добычи. Через какое-то время самолёт, который не смог приземлиться на острове, сбросил замороженные куриные крылышки и сигареты, а мы побежали собирать это всё, — поделился Алтан с читателями.

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А ранее сам Маск шутливо прокомментировал взрыв прототипа корабля Starship после первой удачной посадки.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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