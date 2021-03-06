Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин поручил разработать "дорожную карту" по профилактике социального сиротства

Она должна быть готова к 1 сентября 2021 года.

6 марта 2021, 08:39
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/59033/photos/56352" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022–2025 годы. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Разработать и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по профилактике социального сиротства на 2022–2025 годы, предусмотрев в нём в том числе совершенствование положений законодательства РФ о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей", — говорится в сообщении.

Путин назначил двух казачьих атаманов

Путин назначил двух казачьих атаманов

"Дорожная карта" должна быть готова к 1 сентября 2021 года. Ответственным за выполнение данного задания был назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, а также руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Ранее Владимир Владимирович поручил определить орган для социальной защиты семьи и детей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1