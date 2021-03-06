Путин поручил разработать "дорожную карту" по профилактике социального сиротства
Она должна быть готова к 1 сентября 2021 года.
Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022–2025 годы. Об этом говорится на сайте Кремля.
"Разработать и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по профилактике социального сиротства на 2022–2025 годы, предусмотрев в нём в том числе совершенствование положений законодательства РФ о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей", — говорится в сообщении.
"Дорожная карта" должна быть готова к 1 сентября 2021 года. Ответственным за выполнение данного задания был назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, а также руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
Ранее Владимир Владимирович поручил определить орган для социальной защиты семьи и детей.
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