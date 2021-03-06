СМИ сообщили о тайной взаимной высылке дипломатов России и Франции
Сотрудник дипслужбы РФ был якобы выдворен из страны из-за подозрения в шпионаже.
Фото © ТАСС
В конце прошлого года Россия и Франция тайно выслали дипломатов. Об этом политическом инциденте сообщило французское издание Les Echos.
По данным издания, российский дипломат был выслан из Франции по подозрению в шпионаже. Реакция России не заставила себя ждать, и в ответ из страны был выслан сотрудник дипслужбы, работавший в экономическом отделе французского посольства в Москве. В Посольстве Франции в России отказались комментировать данную информацию.
Напомним, что не так давно в Конго был убит итальянский дипломат.
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