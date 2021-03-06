СМИ сообщили о тайной взаимной высылке дипломатов России и Франции

В конце прошлого года Россия и Франция тайно выслали дипломатов. Об этом политическом инциденте сообщило французское издание Les Echos .

По данным издания, российский дипломат был выслан из Франции по подозрению в шпионаже. Реакция России не заставила себя ждать, и в ответ из страны был выслан сотрудник дипслужбы, работавший в экономическом отделе французского посольства в Москве. В Посольстве Франции в России отказались комментировать данную информацию.