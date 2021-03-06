На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,2

Около острова Онекотан на Северных Курилах специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН в беседе с РИА "Новости".

Эпицентр землетрясения находился в 253 километрах на восток от острова Онекотан. Двух- и трёхбалльные толчки ощущались на территории Северо-Курильска, но тревоги цунами не было.

— Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 16:57 (08:57 по московскому времени. — Прим. ред.) 6 марта в координатах 50.5 с.ш. и 157.9 в.д. на глубине 39 километров, — сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.

Ещё одно землетрясение ранее произошло у берегов Новой Зеландии. Его магнитуда — 8,0.

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