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На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,2

Но оно не стало причиной объявления тревоги цунами в близлежащих населённых пунктах.

6 марта 2021, 08:55

Фото © lyubitel-bmw.livejournal.com

Около острова Онекотан на Северных Курилах специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН в беседе с РИА "Новости".

Эпицентр землетрясения находился в 253 километрах на восток от острова Онекотан. Двух- и трёхбалльные толчки ощущались на территории Северо-Курильска, но тревоги цунами не было.

— Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 16:57 (08:57 по московскому времени. — Прим. ред.) 6 марта в координатах 50.5 с.ш. и 157.9 в.д. на глубине 39 километров, — сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.

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Перепугавшее жителей нескольких стран тихоокеанское цунами оказалось едва заметным — видео

Ещё одно землетрясение ранее произошло у берегов Новой Зеландии. Его магнитуда — 8,0.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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