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Опубликовано 6 марта 2021, 12:11

Путин поздравил Терешкову с днём рождения

Глава государства отметил стремление Терешковой быть сопричастной к судьбе Отечества.

Президент РФ Владимир Путин поздравил лётчика-космонавта, Героя СССР Валентину Терешкову с днём рождения и пожелал ей здоровья. Первой женщине-космонавту планеты Земля сегодня исполнилось 84 года.

"Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что на протяжении многих лет знания, опыт и искреннее стремление Терешковой быть сопричастной к судьбе Отечества были востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности. Президент пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего, а также поздравил с предстоящим Международным женским днём.

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Алёна Темирчиева
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