Путин поздравил Терешкову с днём рождения
Глава государства отметил стремление Терешковой быть сопричастной к судьбе Отечества.
Президент РФ Владимир Путин поздравил лётчика-космонавта, Героя СССР Валентину Терешкову с днём рождения и пожелал ей здоровья. Первой женщине-космонавту планеты Земля сегодня исполнилось 84 года.
"Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны", — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что на протяжении многих лет знания, опыт и искреннее стремление Терешковой быть сопричастной к судьбе Отечества были востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности. Президент пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего, а также поздравил с предстоящим Международным женским днём.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин назначил Сергея Королёва первым заместителем директора ФСБ.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон