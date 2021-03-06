Мощная лавина сошла у школы на Камчатке, один человек погиб
Из-под слоя снега удалось вытащить живыми мать с дочерью.
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В городе Елизово Камчатского края огромная лавина сошла около общеобразовательной школы № 3. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
ЧП произошло около 18 часов по местному времени. В результате схода лавины пострадало несколько человек. 40-летний мужчина скончался на месте происшествия. Женщину и ребёнка удалось вытащить из-под завалов. Как стало известно Лайфу, пострадавшие — мать и её восьмилетняя дочь. Обе доставлены в больницу. Погибший мужчина был сожителем женщины.
Сотрудники МЧС совместно с полицейскими продолжают поисковую операцию. Следствие проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям местных чиновников.
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