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Мощная лавина сошла у школы на Камчатке, один человек погиб

Из-под слоя снега удалось вытащить живыми мать с дочерью.

6 марта 2021, 09:25

Видео © LIFE

В городе Елизово Камчатского края огромная лавина сошла около общеобразовательной школы № 3. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

ЧП произошло около 18 часов по местному времени. В результате схода лавины пострадало несколько человек. 40-летний мужчина скончался на месте происшествия. Женщину и ребёнка удалось вытащить из-под завалов. Как стало известно Лайфу, пострадавшие — мать и её восьмилетняя дочь. Обе доставлены в больницу. Погибший мужчина был сожителем женщины.

Сотрудники МЧС совместно с полицейскими продолжают поисковую операцию. Следствие проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям местных чиновников.

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Ранее Лайф сообщал о том, что движение по Крымскому мосту снова было закрыто из-за непогоды и сильного снегопада.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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