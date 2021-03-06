Мощная лавина сошла у школы на Камчатке, один человек погиб

В городе Елизово Камчатского края огромная лавина сошла около общеобразовательной школы № 3. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

ЧП произошло около 18 часов по местному времени. В результате схода лавины пострадало несколько человек. 40-летний мужчина скончался на месте происшествия. Женщину и ребёнка удалось вытащить из-под завалов. Как стало известно Лайфу, пострадавшие — мать и её восьмилетняя дочь. Обе доставлены в больницу. Погибший мужчина был сожителем женщины.