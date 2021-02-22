16-летнего пса всё-таки забрали из приюта, и кадры с его довольной мордой говорят сами за себя

Таким чудом для 16-летнего Сонни стала Кэтрин Ла-Рош. Несколько месяцев назад у американки умер 20-летний кот, и вскоре она поняла, что хочет открыть двери своего дома для ещё одного питомца постарше.

Это был действительно душераздирающий опыт, но он заставил меня понять, какими замечательными могут быть престарелые домашние животные

Просматривая сайты местных приютов, она наткнулась на Сонни. Несколько лет назад его нашли на улицах Индианаполиса с микрочипом. Предыдущие владельцы не справились с уходом за пожилым псом. Ла-Рош мигом влюбилась в пса и, понимая, что ему трудно будет найти новый дом, отправилась в приют на первую встречу, параллельно обдумывая список покупок для нового питомца. Вскоре, когда дома у Кэтрин всё было готово к новому жильцу, она забрала Сонни домой. Судя по улыбке, не сходящей с морды пса, он не мог поверить своему счастью.

И даже когда Сонни обосновался дома, он всё равно пытался по максимуму проводить время с Кэтрин. В первую же ночь он ясно дал понять, что хочет спать с новой хозяйкой под одеялом. И хоть Ла-Рош не планировала пускать собаку на кровать, выбора у неё просто не было, пишет The Dodo .

Мало того, американка делится, что, хоть Сонни уже давно не щенок, часто он проявляет и свою игривую сторону. Пёс уже начал играть с новыми игрушками, и каждый раз, когда он видит, что Кэтрин достаёт его зимнюю куртку, он с нетерпением ждёт прогулки.

Прошло всего несколько дней с тех пор, как Сонни переселился к Кэтрин, но женщина уверена — она сделала правильный выбор. Пёс уже доверяет ей и обращается с ней как со своей старой знакомой.