16-летнего пса всё-таки забрали из приюта, и кадры с его довольной мордой говорят сами за себя
Приюты для животных делают замечательные вещи, но даже там есть минусы. Люди, приезжающие за новой собакой, стараются выбирать малышей, а питомцы постарше вынуждены сидеть и в буквальном смысле ждать чуда.
Фото © KATHRYN LAROCHE
Таким чудом для 16-летнего Сонни стала Кэтрин Ла-Рош. Несколько месяцев назад у американки умер 20-летний кот, и вскоре она поняла, что хочет открыть двери своего дома для ещё одного питомца постарше.
Это был действительно душераздирающий опыт, но он заставил меня понять, какими замечательными могут быть престарелые домашние животные
Просматривая сайты местных приютов, она наткнулась на Сонни. Несколько лет назад его нашли на улицах Индианаполиса с микрочипом. Предыдущие владельцы не справились с уходом за пожилым псом. Ла-Рош мигом влюбилась в пса и, понимая, что ему трудно будет найти новый дом, отправилась в приют на первую встречу, параллельно обдумывая список покупок для нового питомца. Вскоре, когда дома у Кэтрин всё было готово к новому жильцу, она забрала Сонни домой. Судя по улыбке, не сходящей с морды пса, он не мог поверить своему счастью.
Видео © YouTube / People Are Wholesome
И даже когда Сонни обосновался дома, он всё равно пытался по максимуму проводить время с Кэтрин. В первую же ночь он ясно дал понять, что хочет спать с новой хозяйкой под одеялом. И хоть Ла-Рош не планировала пускать собаку на кровать, выбора у неё просто не было, пишет The Dodo.
Фото © KATHRYN LAROCHE
Мало того, американка делится, что, хоть Сонни уже давно не щенок, часто он проявляет и свою игривую сторону. Пёс уже начал играть с новыми игрушками, и каждый раз, когда он видит, что Кэтрин достаёт его зимнюю куртку, он с нетерпением ждёт прогулки.
Прошло всего несколько дней с тех пор, как Сонни переселился к Кэтрин, но женщина уверена — она сделала правильный выбор. Пёс уже доверяет ей и обращается с ней как со своей старой знакомой.
Честно говоря, думаю, он моя собака мечты. Не верится, что он действительно теперь живёт со мной. У него осталось так много любви! Мне повезло, что я смогу баловать Сонни до конца его дней
WOW-news
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