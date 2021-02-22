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Пышка свела с ума фанатов, надев латексное платье, которое в последний момент сползло с её груди

Подписчики не смогли оторвать взгляд от бюста девушки.

22 февраля 2021, 09:00

Фото © Instagram / amouredelavie

Модель Лорен Батлер из Шарлотта, США, — обладательница пышных форм, благодаря которым приобрела 3,1 млн поклонников в "Инстаграме". И на этот раз девушка приготовила для фанатов откровенный сюрприз, на который они не смогли смотреть спокойно.

Фото © Instagram / amouredelavie

Фото © Instagram / amouredelavie

Девушка выложила снимок, где позирует в красном латексном платье. Брюнетка распустила волосы, кокетливо придерживая прядь одной рукой, и, мило улыбаясь, смотрела в камеру. Но невинное выражение лица полностью "аннулировалось" вследствие того, как на ней сидел пикантный наряд. Одежда обтягивала пышный бюст девушки и, казалось, вот-вот с него сорвётся.

Фото © Instagram / amouredelavie

Фото © Instagram / amouredelavie

Однако фанаты от откровенности модели-пышки пришли в восторг. За считаные часы снимок набрал более 47 тысяч лайков, и Лорен тут же принялись звать на свидание, называя девушкой мечты.

Я просто должен сказать, что ты потрясающе красива

beta_boy28

Фото © Instagram / amouredelavie

Фото © Instagram / amouredelavie

Ты волшебница? Когда я смотрю на тебя, все остальные исчезают


_mijofraire_

Я бы прокомментировал, но такое не подобает писать публично

overonehundred

У Лорен также есть аккаунт на OnlyFans, где можно зарабатывать с помощью откровенных кадров. Однако девушка заявила, что не выкладывает туда "обнажёнку". При этом у фанатов есть шанс побороться за сердце знойной красавицы: по словам модели, сейчас она ищет свою любовь с помощью приложения WooPlus, созданного для людей "больших размеров", пишет Daily Star.

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Блогерша из Киева с самыми большими скулами показала зубы без коронок, и это зрелище ужаснёт любого

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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