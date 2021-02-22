Толстяк сбросил треть веса за пару лет, чтобы впервые в жизни не чувствовать ненависть к своему телу
Лишний вес — проблемы не только с физическим здоровьем. Часто килограммы отнимают у человека самое главное — любовь к себе, и иногда это может навредить ещё больше.
Фото © Reddit / xenterthegalaxyx
Пользователь "Реддит" xenterthegalaxyx показал, как он изменился за последние два года. Когда парню было 26 лет, он отмечал свой день рождения с весом 193 килограмма, неуверенностью и ненавистью к себе. Посмотрев на фотографию рядом с тортом, он с ужасом осознал, что ему срочно нужно менять свою жизнь. Следующие два года были продуктивными.
Герой материала два года назад и сейчас. Фото © Reddit / xenterthegalaxyx
193 кг => 127 кг (минус 66 кг). Разница в 2 года. На левой фотографии я был настолько неуверен в себе, что до этого момента никогда никому её не показывал. Я чувствовал себя уродливым и бесполезным, но теперь это не так. Я по-прежнему борюсь с неуверенностью, как и все остальные. Но теперь я просто откладываю её в сторону: "Извини, но сейчас моё время"
На свой 28-й день рождения xenterthegalaxyx может быть уверен: он хорошо потрудился. За два года парень перешёл на здоровое питание, сделал шунтирование желудка и сбросил 66 килограммов! Мало того, ему наконец удалось полюбить себя и избавиться от неуверенности. И хоть вес довольно большой (127 кг), даже этот результат — огромное достижение. Тем более останавливаться на достигнутом он не собирается.
Герой материала год назад и сейчас. Фото © Reddit / xenterthegalaxyx
Когда xenterthegalaxyx опубликовал фотографии своего преображения на Reddit, пост мигом завирусился. В комментариях под коллажем пользователи соцсети массово начали поддерживать автора, так что можно быть уверенными: ещё через год парня будет уже не узнать!
Думаю, избавиться от неуверенности так же сложно, как и похудеть. Поздравляю! Отлично выглядите
Чувак, ты выглядишь потрясающе! И хоть мы все можем бороться с неуверенностью (и я тоже), нужно всегда помнить, что ты сам — номер 1!
WOW-news
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