Толстяк сбросил треть веса за пару лет, чтобы впервые в жизни не чувствовать ненависть к своему телу

193 кг => 127 кг (минус 66 кг). Разница в 2 года. На левой фотографии я был настолько неуверен в себе, что до этого момента никогда никому её не показывал. Я чувствовал себя уродливым и бесполезным, но теперь это не так. Я по-прежнему борюсь с неуверенностью, как и все остальные. Но теперь я просто откладываю её в сторону: "Извини, но сейчас моё время"

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