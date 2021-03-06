В Кремле рассказали, контактировал ли Путин с заразившимся ковидом Орешкиным
О положительном анализе на коронавирус у Орешкина ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин и помощник президента России Максим Орешкин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, у которого ранее подтвердился коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".
"Нет. Прямых контактов у них не было", — ответил представитель Кремля на вопрос, встречался ли лично Путин с Орешкиным в последнее время.
Напомним, что в прошлом году коронавирусом переболел и Дмитрий Песков. Сам же Владимир Путин ковидом не болел, но и прививку не делал. По словам главы государства, вакцинироваться от ковида он намерен ближе к осени.
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