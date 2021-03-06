Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле рассказали, контактировал ли Путин с заразившимся ковидом Орешкиным

О положительном анализе на коронавирус у Орешкина ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

6 марта 2021, 10:40
<p>Президент РФ Владимир Путин и помощник президента России Максим Орешкин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин и помощник президента России Максим Орешкин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, у которого ранее подтвердился коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".

"Нет. Прямых контактов у них не было", — ответил представитель Кремля на вопрос, встречался ли лично Путин с Орешкиным в последнее время.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом

Помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом

Напомним, что в прошлом году коронавирусом переболел и Дмитрий Песков. Сам же Владимир Путин ковидом не болел, но и прививку не делал. По словам главы государства, вакцинироваться от ковида он намерен ближе к осени.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1