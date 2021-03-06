В Кремле рассказали, контактировал ли Путин с заразившимся ковидом Орешкиным

Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, у которого ранее подтвердился коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".

"Нет. Прямых контактов у них не было", — ответил представитель Кремля на вопрос, встречался ли лично Путин с Орешкиным в последнее время.

Напомним, что в прошлом году коронавирусом переболел и Дмитрий Песков. Сам же Владимир Путин ковидом не болел, но и прививку не делал. По словам главы государства, вакцинироваться от ковида он намерен ближе к осени.

Авторы