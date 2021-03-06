Белоруссия начала поставки нефтепродуктов через российские порты
Первый транш составил более пяти тысяч тонн.
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Первая партия в пять тысяч тонн бензина, произведённых на Мозырском НПЗ (Белоруссия), прошла перевалку в терминале ООО "Портэнерго" в порту Усть-Луги и отправлена на территорию России несколькими составами. Как сообщает пресс-служба российского Минтранса, позднее тот же Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута с перевалкой в петербургском порту.
Поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. Планируется, что до 2023 года Белоруссия отправит около десяти миллионов тонн мазута, бензина и масла: 3,5 миллиона тонн — в 2021-м; 3,2 миллиона тонн — в 2022-м и 3,1 миллиона тонн — в 2023-м.
А ещё Лайф рассказывал, что стоимость нефти Brent впервые с января 2020 года достигла $68 за баррель. Таким образом, стоимость майского фьючерса выросла на 1,89%.
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