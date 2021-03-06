Белоруссия начала поставки нефтепродуктов через российские порты

Первая партия в пять тысяч тонн бензина, произведённых на Мозырском НПЗ (Белоруссия), прошла перевалку в терминале ООО "Портэнерго" в порту Усть-Луги и отправлена на территорию России несколькими составами. Как сообщает пресс-служба российского Минтранса, позднее тот же Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута с перевалкой в петербургском порту.

Поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. Планируется, что до 2023 года Белоруссия отправит около десяти миллионов тонн мазута, бензина и масла: 3,5 миллиона тонн — в 2021-м; 3,2 миллиона тонн — в 2022-м и 3,1 миллиона тонн — в 2023-м.