В Госдуме ответили Кравчуку, пригрозившему "радикальными шагами" Киева из-за Донбасса
Москва готова дать решительный ответ на любые провокации, предупредили в нижней палате российского парламента.
Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky
Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука, анонсировавшего "радикальные шаги" Киева в отношении Москвы по ситуации в Донбассе, являются дипломатической подготовкой военной провокации, заявил первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с РИА "Новости".
"Это дипломатическая подготовка военной провокации, [посредством] которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путём принуждения Донецка, Луганска и России к капитуляции", — поделился своим мнением Затулин.
По словам депутата, высказывания Кравчука являются частью многоплановой эскалации (ущемление прав русскоязычного населения в стране, закрытие телеканалов, преследование инакомыслящих и удары по политической оппозиции), предпринимающейся в надежде на помощь от новой администрации США. Которая, в свою очередь, может повлиять на Францию и Германию — участников "нормандского формата" по разрешению конфликта в Донбассе.
Таким образом, украинская власть, как считает депутат, стремится провести ревизию минских соглашений. Но она не учитывает решительную позицию России по данному вопросу.
Напомним, что экс-президент Украины Леонид Кравчук, являясь главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, ранее заявил, что Россия не хочет разрешения конфликта. И выйти из тупиковой ситуации можно только "радикальными шагами".
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