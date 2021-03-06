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Один россиянин убил другого за громкую музыку из машины

Разгневанный мужчина проломил 22-летнему парню голову.

6 марта 2021, 02:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В посёлке Панино Воронежской области 38-летний житель Челябинской области убил молодого парня за устроенную неподалёку от его дома автодискотеку. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"В припаркованном неподалёку автомобиле звучала музыка. Из близлежащего дома вышел 38-летний мужчина, высказал свое недовольство происходящим и нанёс 22-летнему молодому человеку удар металлическим предметом по голове", — сообщили полицейские.

Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан и находится под стражей.

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Ранее опрос показал, скольким россиянам мешают спать соседи. Самые частые предметы жалоб — громкие разговоры, музыка и звуки ремонта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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