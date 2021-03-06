Один россиянин убил другого за громкую музыку из машины

В посёлке Панино Воронежской области 38-летний житель Челябинской области убил молодого парня за устроенную неподалёку от его дома автодискотеку. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"В припаркованном неподалёку автомобиле звучала музыка. Из близлежащего дома вышел 38-летний мужчина, высказал свое недовольство происходящим и нанёс 22-летнему молодому человеку удар металлическим предметом по голове", — сообщили полицейские.

Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан и находится под стражей.

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