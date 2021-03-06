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Российские учёные обнаружили новую элементарную частицу

Впервые открыто орбитальное возбуждение "прелестно-странного бариона".

6 марта 2021, 01:52
<p>Фото © <a href="https://cds.cern.ch/record/2751566" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CERN</a></p>

Фото © CERN

Учёные из МФТИ, МИФИ и ФИАН на Большом адронном коллайдере в Европейском центре ядерных исследований обнаружили новый резонанс элементарной частицы. Об этом сообщается на сайте МФТИ.

К этому результату учёные шли два года и поначалу не верили, что смогут восстановить и увидеть сигнал от нового бариона.

"Наша научная группа проделала большую работу по максимальному увеличению экспериментальной чувствительности. И как результат — новая частица обнаружена с большой статистической значимостью. Очень надеюсь, что впереди у нас много новых исследований в рамках эксперимента CMS", — объясняет научный руководитель исследования, старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий и доцент МФТИ Руслан Чистов.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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