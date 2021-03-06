Российские учёные обнаружили новую элементарную частицу
Впервые открыто орбитальное возбуждение "прелестно-странного бариона".
Фото © CERN
Учёные из МФТИ, МИФИ и ФИАН на Большом адронном коллайдере в Европейском центре ядерных исследований обнаружили новый резонанс элементарной частицы. Об этом сообщается на сайте МФТИ.
К этому результату учёные шли два года и поначалу не верили, что смогут восстановить и увидеть сигнал от нового бариона.
"Наша научная группа проделала большую работу по максимальному увеличению экспериментальной чувствительности. И как результат — новая частица обнаружена с большой статистической значимостью. Очень надеюсь, что впереди у нас много новых исследований в рамках эксперимента CMS", — объясняет научный руководитель исследования, старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий и доцент МФТИ Руслан Чистов.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин дал старт работе высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине.
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