В России предложили ввести новую выплату на детей

В прошлом году такая поддержка была оказана семьям в шести субъектах РФ.

Семьям, чьи дети находятся на домашнем обучении, стоит выплачивать денежные компенсации. Таким мнением в беседе с "Парламентской газетой" поделился первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он прокомментировал новые поправки Минпросвещения к законодательству о домашнем обучении.

По его словам, в такой ситуации родители частично берут на себя функцию государства. Это экономит деньги федерального бюджета, которые логично было бы перераспределить в помощь таким семьям. Смолин рассказал, что в прошлом году такая поддержка была оказана в шести субъектах РФ.

"Но новые поправки не предусматривают поддержку родителей, которые занимаются семейным образованием. Такое образование возможно по федеральному закону, при этом федеральный закон не гарантирует родителям компенсаций за такую работу", — отметил Смолин.