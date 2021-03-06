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Планетоход Perseverance сделал первые "шаги" по Марсу и показал "селфи"

Аппарат проехал несколько метров, пока учёные калибровали его системы.

6 марта 2021, 11:57
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NASAPersevere" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA&#x27;s Perseverance Mars Rover</a></p>

Фото © Twitter / NASA's Perseverance Mars Rover

Американский марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты и сделал "селфи". Фото опубликовано в твиттер-аккаунте ровера.

"Я в движении! Только что прошёл свой первый тест-драйв на Марсе, пройдя около 16 футов (5 метров)", — написали авторы страницы от лица марсохода.

Во время тест-драйва камеры ровера сфотографировали окрестности места его посадки. На фотографиях отчётливо видны следы марсохода. Как позже сообщили в NASA, после тестового заезда аппарат развернулся на 150 градусов и проехал ещё 2,5 метра, преодолев в общей сложности 6,5 метра. На всё это у Perseverance ушло 33 минуты.

NASA показало первые фото Марса с аппарата Perseverance

NASA показало первые фото Марса с аппарата Perseverance

Пока учёные настраивают и калибруют системы марсохода, сам аппарат готовится к более длительным заездам. Отмечается, что в будущем он сможет совершать "марш-броски" на 200 метров. Именно столько аппарат успеет проехать за один световой день на Марсе.

Напомним, планетоход Perseverance совершил посадку на Марс 18 февраля. Позже NASA обнародовало видео посадки аппарата с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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