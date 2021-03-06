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"Ты доигрался": В Екатеринбурге неизвестные попытались похитить журналиста

Пока не известно, связано ли это с его профессиональной деятельностью.

6 марта 2021, 12:16

Фото © regnum.ru

В Екатеринбурге неизвестными была предпринята попытка похитить корреспондента уральской редакции агентства Regnum Дмитрия Красноухова. Об этом инциденте сообщили в самом издании.

Нападение произошло вечером в кафе "Вилка-ложка" около театра оперы и балета. Заведение было почти безлюдным. Злоумышленники подошли к журналисту со спины. Один из них, представившись полицейским, на долю секунды показал какой-то документ и схватил Красноухова. Второй нападавший взял ноутбук корреспондента, а третий держался на расстоянии. Мужчины пытались запугать журналиста, назвав его "закладчиком" и грозя расправой.

Ты доигрался. В машину, быстро, — с такими словами один из злоумышленников пытался вывести Красноухова из кафе.

Журналист активно сопротивлялся и тем самым привлёк внимание сотрудников кафе. Злоумышленники в спешке покинули заведение. Сам журналист не исключил, что попытка похищения может быть связана с его профессиональной деятельностью.

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Напомним, что в Москве ранее на 15 суток арестовали журналиста Илью Азара за повторное нарушение правил организации митинга.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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