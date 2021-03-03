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Супруги 20 лет скрывались от закона после похищения человека, и вот где им это удалось

Влюблённые наслаждались жизнью, забыв, что приговорены к тюрьме.

3 марта 2021, 13:44

Фото © Facebook / Metropolitana TV Web

Супруги Леандро Сильва Троеш и Ширли да Силва Фигейредо из Бразилии в 2001 году вместе с сообщниками похитили женщину, чтобы потребовать за неё выкуп. Преступников судили за злодеяние: мужчину приговорили к 14 годам в тюрьме, девушку — к девяти. Однако влюблённые не спешили отбывать наказание: муж и жена сбежали и успешно скрывались в течение 20 лет.

Фото © Facebook / Metropolitana TV Web

Фото © Facebook / Metropolitana TV Web

Влюблённые не просто находились в бегах. Им удалось удачно устроить свою жизнь. Супруги открыли два роскошных гостевых дома на атлантическом побережье Бразилии — всего в ста километрах от места, где они совершили преступление. Муж и жена наслаждались роскошными видами, принимали постояльцев, среди которых были в том числе известные личности, и, казалось, совсем забыли, что приговорены к тюрьме.

Фото © Facebook / Rodrigo Tubaraum

Фото © Facebook / Rodrigo Tubaraum

Однако спустя два десятилетия закон всё равно настиг пару, пишет news.com.au. Супругов-преступников доставили в тюрьму в городе Сальвадоре, где им предстоит отбыть положенное наказание. При этом адвокат осуждённых заявил, что они не уклонялись от ареста — якобы до этого момента их просто не искали.

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Отца и мачеху приговорили к виселице, когда узнали, какой страшной смертью умерла их дочь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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