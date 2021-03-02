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Категорий: 18

Отца и мачеху приговорили к виселице, когда узнали, какой страшной смертью умерла их дочь

Девушка погибла страшной смертью.

2 марта 2021, 06:59

Фото © Utusan

55-летнего Ануара Юсофа и его 40-летнюю жену Мурни Ахмад из Малайзии приговорили к виселице за убийство дочери. Отец и мачеха жестоко обращались с 22-летней Сити Хаджар, пренебрегали её здоровьем и довели до голодной смерти.

Фото © Utusan

Фото © Utusan

На момент гибели девушка весила всего 18 кг, а на её теле нашли синяки и следы укусов. По словам судьи Зейнала Азмана, жертву истязали несколько месяцев, прежде чем та скончалась, пишет World Of Buzz. "Это не могло быть совершено в течение нескольких дней, жертва, вероятно, страдала в течение нескольких месяцев", — отметил он.

Фото © Astro Awani

Фото © Astro Awani

Под подозрение в причастности к убийству подпали и двое других детей пары: 26-летняя дочь и 19-летний сын. Однако в ходе расследования их признали невиновными и отпустили.

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Муж, столкнувший беременную жену с обрыва после романтического селфи, вернулся туда за новым фото

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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