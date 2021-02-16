Житель Москвы пять раз за ночь перенёс клиническую смерть

За одну ночь мужчина пять раз перенёс клиническую смерть. Видео © Telegram / social_mos_news

Московские врачи сумели спасти 47-летнего мужчину, который за одну ночь перенёс пять клинических смертей, причём три из них ещё до больницы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса социального развития Москвы.

Пациент вызвал скорую сразу после того, как почувствовал сильную боль в области сердца. Первая клиническая смерть наступила ровно в тот момент, когда до него добрались фельдшеры. Ещё дважды его сердце останавливалось по дороге в больницу, однако благодаря профессионализму врачей его удавалось реанимировать.

Четвёртая клиническая смерть наступила сразу после его доставки в больницу Виноградова, а в пятый раз сердце пациента перестало биться уже на операционном столе.

"Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию: они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в неё специальный тент", — говорится в сообщении.

После этого мужчина ещё сутки провёл в реанимации, после чего был переведён в кардиологическое отделение, где быстро поправился и в итоге уже выписан.

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