Бомбардировка стульями и цветочными горшками: вечеринка татуировщиков в Новосибирске переросла в массовую драку
В результате месива у одного из гостей была сломана челюсть, у другого — рассечено лицо.
Видео © Соцсети
В новосибирском ночном клубе "Путч" произошла массовая драка на вечеринке татуировщиков. В пресс-службе УМВД России по городу сообщили Лайфу, что в результате произошедшего пострадало два человека.
Зачинщиком массовой драки стал один из посетителей. По предварительной версии, молодой человек перебрал с алкоголем и стал угрожать остальным ножом. Мужчина, размахивая им, начал оскорблять других гостей из-за их внешнего вида. Посетители обезоружили его и вывели из клуба. Но на этом всё и не думало заканчиваться. Мужчина ушёл, а через какое-то время вернулся, и не один. С гостем пришли девять человек. Некоторые были вооружены травматическими пистолетами. Переругавшись с остальными посетителями, они начали громить бар. При этом в ход пошли стаканы, цветочные горшки и стулья.
В результате месива у одного из гостей была сломана челюсть, а у девушки — рассечено лицо. Зачинщики же покинули заведение и скрылись на джипе. В МВД Лайфу рассказали о том, что пока дебоширы-налётчики не найдены. Сотрудники полиции проверяют все установленные факты и опрашивают очевидцев происшествия.
"В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции организована проверка, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, участвовавших в конфликте", — отметили в пресс-службе ведомства.
Недавно в Каспийске произошла массовая драка на турнире по дзюдо среди юниоров. Причины потасовки пока не известны.
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