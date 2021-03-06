Бомбардировка стульями и цветочными горшками: вечеринка татуировщиков в Новосибирске переросла в массовую драку

Зачинщиком массовой драки стал один из посетителей. По предварительной версии, молодой человек перебрал с алкоголем и стал угрожать остальным ножом. Мужчина, размахивая им, начал оскорблять других гостей из-за их внешнего вида. Посетители обезоружили его и вывели из клуба. Но на этом всё и не думало заканчиваться. Мужчина ушёл, а через какое-то время вернулся, и не один. С гостем пришли девять человек. Некоторые были вооружены травматическими пистолетами. Переругавшись с остальными посетителями, они начали громить бар. При этом в ход пошли стаканы, цветочные горшки и стулья.