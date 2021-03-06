В Петербурге арестовали сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу
Обвиняемая заключена под стражу до 1 мая 2021 года.
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Красносельским районным судом было вынесено постановление об аресте жительницы Санкт-Петербурга, подозреваемой в покушении на убийство 98-летней блокадницы. Её арест продлится до 1 мая 2021 года. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.
Несостоявшаяся убийца была нанята родственниками пенсионерки в качестве сиделки. Но уже на следующий день злоумышленница, выпив, затеяла ссору с блокадницей. В итоге подвыпившая горе-сиделка начала избивать пенсионерку и угрожать ей убийством, но, к счастью для последней, на крики подоспели неравнодушные соседи, которые вызвали полицию.
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По версии следствия, Анисимова полностью отдавала себе отчёт в том, что пенсионерка может умереть из-за её действий. В результате избиения блокадница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множество ушибов и ссадин.
"Красносельский районный суд… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Любови Анисимовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 ("приготовление к преступлению и покушение на преступление") и частью 1 статьи 105 УК РФ ("убийство")", — говорится в сообщении ведомства.
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