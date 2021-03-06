Резиденцию президента Армении взяли под усиленную охрану

Резиденция президента Армении в Ереване была взята полицией под усиленный контроль в связи с тем, что к ней направляются митингующие. Об этом сообщает РИА "Новости".

Меры связаны с тем, что в сторону резиденции направляются несколько тысяч участников акции протеста, которая проходила недалеко от здания. Митингующие требуют не подписывать указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.