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Резиденцию президента Армении взяли под усиленную охрану

Такая мера необходима из-за того, что к зданию направляются митингующие.

6 марта 2021, 14:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Резиденция президента Армении в Ереване была взята полицией под усиленный контроль в связи с тем, что к ней направляются митингующие. Об этом сообщает РИА "Новости".

Меры связаны с тем, что в сторону резиденции направляются несколько тысяч участников акции протеста, которая проходила недалеко от здания. Митингующие требуют не подписывать указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

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Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.


Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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