На НПЗ под Ярославлем вспыхнул пожар — видео
Горели два резервуара с нефтью, а также кровля неэксплуатируемого здания.
На НПЗ под Ярославлем вспыхнул пожар. Видео © VK / Администрация Тутаевского района
На нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области произошёл пожар.
Как стало известно Лайфу, сигнал о происшествии поступил в 19:56. Загорелись два резервуара с нефтью, а также кровля неэксплуатируемого здания, находящегося рядом.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время пожар потушен, идёт проливка конструкций.
Ранее в акватории Оби под Нижневартовском загорелся подводный нефтепровод. В район происшествия направились инспекторы Росприроднадзора, чтобы оценить возможный ущерб экологии.
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