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Категорий: 18

На НПЗ под Ярославлем вспыхнул пожар — видео

Горели два резервуара с нефтью, а также кровля неэксплуатируемого здания.

6 марта 2021, 19:32

На НПЗ под Ярославлем вспыхнул пожар. Видео © VK / Администрация Тутаевского района

На нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области произошёл пожар.

Как стало известно Лайфу, сигнал о происшествии поступил в 19:56. Загорелись два резервуара с нефтью, а также кровля неэксплуатируемого здания, находящегося рядом.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время пожар потушен, идёт проливка конструкций.

Виновниками пожара на нефтепроводе в акватории Оби могли стать рыбаки

Виновниками пожара на нефтепроводе в акватории Оби могли стать рыбаки

Ранее в акватории Оби под Нижневартовском загорелся подводный нефтепровод. В район происшествия направились инспекторы Росприроднадзора, чтобы оценить возможный ущерб экологии.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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