В акватории Оби под Нижневартовском загорелся подводный нефтепровод — видео

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Под Нижневартовском возник пожар в акватории реки Оби. Предположительно, гореть может подводный нефтепровод, проходящий в том районе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"6 марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Оби. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе", — написала она у себя в "Инстаграме".

По словам Радионовой, точная причина возгорания пока не установлена. Сейчас в район ЧП направляются инспекторы Росприроднадзора, которые оценят ущерб, нанесённый экологии.

Ранее Лайф сообщал, что в Пензе произошёл крупный пожар в одном из ангаров. Огонь охватил площадь 3500 квадратных метров.

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