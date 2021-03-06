В акватории Оби под Нижневартовском загорелся подводный нефтепровод — видео
Сейчас на место направляются специалисты, которые оценят нанесённый экологии ущерб.
Видео © Instagram / _svetlana__radionova
Под Нижневартовском возник пожар в акватории реки Оби. Предположительно, гореть может подводный нефтепровод, проходящий в том районе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"6 марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Оби. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе", — написала она у себя в "Инстаграме".
По словам Радионовой, точная причина возгорания пока не установлена. Сейчас в район ЧП направляются инспекторы Росприроднадзора, которые оценят ущерб, нанесённый экологии.
Ранее Лайф сообщал, что в Пензе произошёл крупный пожар в одном из ангаров. Огонь охватил площадь 3500 квадратных метров.
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