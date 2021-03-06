Доктор Мясников слёг с опоясывающим лишаем и дал совет россиянам

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился со своими подписчиками не очень радостной новостью: он заразился опоясывающим лишаем. Медик рассказал читателям о том, как себя вести в такой ситуации и можно ли это предотвратить.

"Почти неделю беспокоит сильная ломящая боль в правой лопатке. И ночью тоже. Думал, перетренировался, потянул мышцу. Да тут ещё какая-то ломота, усталость для меня необычная. А ночью — здрасте — высыпало! Герпес зостер (опоясывающий лишай. — Прим. ред.)! Всех учу: после 60 необходима ревакцинация от герпеса зостер! А поскольку про себя считаю, что мне всё 30, то пропустил!" — рассказал Мясников подписчикам.

Врач объяснил, что человек обычно сталкивается с воздействием этого вируса в более молодом возрасте. Обычно он проявляется в виде ветряной оспы. А после вакцинации вирус затихает, оставаясь в организме до проявления в старости. Но это при условии, что человек вовремя не вакцинировался повторно. Мясников предупредил читателей об опасности данного заболевания и призвал не забывать о вакцинах.

"Так что не уподобляйтесь мне, не забывайте о необходимых людям в возрасте вакцинах! Напоминаю, это пневмококк, грипп, герпес зостер, столбняк / коклюш, гепатит Б. Кто не привит или нет достаточного титра антител — теперь ещё и от ковида", — перечислил Мясников необходимые вакцины.

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