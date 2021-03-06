Доктор Мясников назвал неожиданный предвестник рака у женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что, если у женщин растут волосы на лице и руках, это может быть симптомом онкологии или других заболеваний. Передача была показана в эфире телеканала "Россия-1".

Избыточный рост волос на теле женщин, как правило, указывает на дисбаланс гормонов, а вот причины таких нарушений могут быть разными. Мясников объяснил особенности их выработки, отметив необходимость обратить внимание на преобладание андрогенов над эстрогенами. Количество вырабатываемого тестостерона у женщин обычно в десять раз меньше, чем у мужчин.

Дисбаланс гормонов, по его словам, может свидетельствовать о наличии поликистоза яичников. Его последствия опасны для здоровья женщины: нерегулярность месячных, труднее забеременеть, возрастают уровни сахара и холестерина, а также увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог, или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики. А просто пойти удалить — удалить-то легко, а что за этим стоит, надо знать", — объяснил Мясников.

Ранее Мясников объяснил, почему женщины реже болеют коронавирусом.

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