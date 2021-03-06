В Кремле опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о слухах по поводу возможного повышения пенсионного возраста. О такой перспективе ранее предупредил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, отметив, что реформу следует ждать после думских выборов 2021 года.