В Кремле опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста
Ранее о такой перспективе высказался один из депутатов Госдумы.
Фото © ТАСС / Федосенко Наталия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о слухах по поводу возможного повышения пенсионного возраста. О такой перспективе ранее предупредил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, отметив, что реформу следует ждать после думских выборов 2021 года.
"Это ошибочное утверждение", — сказал Дмитрий Песков "Интерфаксу".
А ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила возможные сроки индексации пенсий работающих пенсионеров.
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