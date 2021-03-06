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В Кремле опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста

Ранее о такой перспективе высказался один из депутатов Госдумы.

6 марта 2021, 15:18
<p>Фото © ТАСС / Федосенко Наталия</p>

Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о слухах по поводу возможного повышения пенсионного возраста. О такой перспективе ранее предупредил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, отметив, что реформу следует ждать после думских выборов 2021 года.

"Это ошибочное утверждение", — сказал Дмитрий Песков "Интерфаксу".

В Госдуму внесут законопроект о перерасчёте пенсии работающим пенсионерам

В Госдуму внесут законопроект о перерасчёте пенсии работающим пенсионерам

А ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила возможные сроки индексации пенсий работающих пенсионеров.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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