Умер известный литературный критик Валентин Курбатов
Церемония прощания назначена на 10 марта.
Фото © ТАСС / Фомичев Михаил
В Пскове скончался известный литературный критик Валентин Курбатов. Ему был 81 год. Об этом Лайфу сообщил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.
"У него [Валентина Курбатова] остановилось сердце, и он умер, но ещё предстоит узнать, от чего оно остановилось. Он шёл с цветами по улице. Купил и нёс их домой. И, к сожалению, не дошёл до дома", — рассказал Смолькин.
Отпевание, предварительно, пройдёт 10 марта в псковском храме Анастасии Римлянки. Время траурной церемонии уточняется.
Недавно стало известно, что на 60-м году жизни скончался спортивный комментатор Юрий Розанов.
Выбор редакции
Путин порекомендовал переработать систему возрастных маркировок литературы
Умер знаменитый танцовщик Патрик Дюпон
Как на детском "Голосе" могут повторить опыт с дочкой Алсу и сломать судьбу дочери Трофима
В Ленобласти мать насмерть отравила газом сына–подростка
Летевшую в Новосибирск пассажирку под наркотиками привязали к креслу верёвками и скотчем — видео
Комментариев: 0