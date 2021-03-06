Умер известный литературный критик Валентин Курбатов

В Пскове скончался известный литературный критик Валентин Курбатов. Ему был 81 год. Об этом Лайфу сообщил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

"У него [Валентина Курбатова] остановилось сердце, и он умер, но ещё предстоит узнать, от чего оно остановилось. Он шёл с цветами по улице. Купил и нёс их домой. И, к сожалению, не дошёл до дома", — рассказал Смолькин.