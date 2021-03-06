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Умер известный литературный критик Валентин Курбатов

Церемония прощания назначена на 10 марта.

6 марта 2021, 15:14
<p>Фото © ТАСС / Фомичев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Фомичев Михаил

В Пскове скончался известный литературный критик Валентин Курбатов. Ему был 81 год. Об этом Лайфу сообщил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

"У него [Валентина Курбатова] остановилось сердце, и он умер, но ещё предстоит узнать, от чего оно остановилось. Он шёл с цветами по улице. Купил и нёс их домой. И, к сожалению, не дошёл до дома", — рассказал Смолькин.

Отпевание, предварительно, пройдёт 10 марта в псковском храме Анастасии Римлянки. Время траурной церемонии уточняется.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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