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Мужчина погиб при обрушении стены в санатории на Ставрополье

Тело обнаружили во время разбора завалов.

6 марта 2021, 15:09

Фото © МЧС России

Часть стены обрушилась в здании реконструируемого санатория в городе Кисловодске на Ставрополье. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России, ЧП произошло на улице Реброва, 15.

"Здание санатория "Кисловодск" неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружено тело мужчины", — рассказали в пресс-службе управления.

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На месте работают десять спасателей, кинологический расчёт и представители регионального управления СКР.

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы обрушились строительные леса. Тогда пострадал один человек.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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