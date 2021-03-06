Мужчина погиб при обрушении стены в санатории на Ставрополье
Тело обнаружили во время разбора завалов.
Фото © МЧС России
Часть стены обрушилась в здании реконструируемого санатория в городе Кисловодске на Ставрополье. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России, ЧП произошло на улице Реброва, 15.
"Здание санатория "Кисловодск" неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружено тело мужчины", — рассказали в пресс-службе управления.
На месте работают десять спасателей, кинологический расчёт и представители регионального управления СКР.
Ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы обрушились строительные леса. Тогда пострадал один человек.
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