"Авангард" проиграл "Автомобилисту" в третьем матче серии плей-офф

Омский "Авангард" в третьем матче серии 1/8 Кубка Гагарина уступил екатеринбургскому "Автомобилисту". Встреча состоялась в Екатеринбурге и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились нападающие Станислав Бочаров (32', меньшинство) и Григорий Белоусов (59'). Причём победную шайбу Белоусов забросил, когда до овертайма оставалось чуть больше минуты.

У "ястребов" единственный гол на счету Александра Хохлачёва. Его форвард оформил в середине второго периода, в большинстве сравняв счёт.

Таким образом, "Автомобилист" одерживает первую победу в нынешней серии плей-офф и сокращает отставание (1–2).

В другом противостоянии Восточной конференции магнитогорский "Металлург" в Нур-Султане в третьем матче серии переиграл "Барыс" — 2:1.

Хозяева вышли вперёд под занавес первого периода благодаря голу шведа Якоба Лильи.

Однако на старте второго периода магнитогорцы усилиями Николая Голдобина и Егора Мартынова с интервалом в три минуты дважды поразили ворота "Барыса" и добыли для Магнитки вторую победу в серии.

Игры под номером четыре команды проведут 8 марта.

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд

"Автомобилист" — "Авангард" — 2:1 (0:0; 1:1; 1:0), в серии — 1–2

"Барыс" — "Металлург" — 1:2 (1:0; 0:2; 0:0), в серии — 1–2

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