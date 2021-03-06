Экс-игрок волгоградского клуба рассказал, почему Слуцкий однажды подрался с арбитром

Тренер получил за это полугодовую дисквалификацию.

Летом 2000 года бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский "Рубин", подрался с судьёй в матче второго дивизиона между волгоградской "Олимпией" и саранской "Светотехникой". 28-летний Слуцкий, начавший свою тренерскую карьеру в Волгограде, видел, как арбитр откровенно подсуживает соперникам. Бывший футболист "Олимпии" Андрей Рябых рассказал, что на кону тогда стояла борьба за выход в первую лигу.

"Представьте: нам по 17–18 лет, играли против Саранска, боролись с ними за выход в первую лигу. Судейство было, мягко говоря, неадекватным — нам поставили два левых пенальти", — цитирует Рябых портал "Чемпионат.com".

Растерянные игроки "Олимпии" не знали, что делать в этой ситуации, и стали устраивать потасовку на поле, выталкивая арбитра за боковую линию. Соперники при этом стали защищать судью.

"Леонид Викторович и побежал нас защищать. В его понятии мы ведь ещё дети были. Не сдержался — я думаю, что в силу возраста — и ударил судью", — продолжил Рябых.

В итоге, несмотря на разбитую бровь судьи Николая Павлова, встреча продолжилась. "Олимпия" в меньшинстве всё же смогла забить два ответных мяча, однако пропустила ещё один и проиграла 2:3.

Российский футбольный союз тогда принял решение дисквалифицировать Слуцкого на полгода, хотя ему грозило пожизненное отстранение от футбола. При этом он мог смотреть игры с трибуны и руководить командой вне игр. А вот арбитр был отстранён от работы и больше профессиональные игры не обслуживал.