Доктор Комаровский и Гордон поспорили о силе Украины
Врач отметил, что страна растеряла всё советское наследие, но всё ещё "понтуется".
Врач и телеведущий Евгений Комаровский поспорил с Дмитрием Гордоном, раскритиковав уровень жизни на Украине. Медик заявил, что Незалежная не может считать себя развитой страной.
"Мы что, развитая страна? Мы были развитой страной, мы были. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы", — выразил Комаровский своё негодование.
В ответ Дмитрий Гордон шутливо назвал телеведущего "ватником". Комаровский, в свою очередь, пояснил, что украинцы растеряли всё советское наследие, но продолжают "понтоваться" перед остальными. Он сравнил Украину с Индией, которая сама себя обеспечивает, производит транспорт и ракеты, создаёт 65% доз вакцин в мире и выпускает много программистов.
Доктор Комаровский ранее объяснил, что вакцинацию должны пройти даже те, кто уже переболел коронавирусом.
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