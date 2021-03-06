Доктор Комаровский и Гордон поспорили о силе Украины

Врач и телеведущий Евгений Комаровский поспорил с Дмитрием Гордоном, раскритиковав уровень жизни на Украине. Медик заявил, что Незалежная не может считать себя развитой страной.

"Мы что, развитая страна? Мы были развитой страной, мы были. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы", — выразил Комаровский своё негодование.

В ответ Дмитрий Гордон шутливо назвал телеведущего "ватником". Комаровский, в свою очередь, пояснил, что украинцы растеряли всё советское наследие, но продолжают "понтоваться" перед остальными. Он сравнил Украину с Индией, которая сама себя обеспечивает, производит транспорт и ракеты, создаёт 65% доз вакцин в мире и выпускает много программистов.

Доктор Комаровский ранее объяснил, что вакцинацию должны пройти даже те, кто уже переболел коронавирусом.

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