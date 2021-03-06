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Доктор Комаровский и Гордон поспорили о силе Украины

Врач отметил, что страна растеряла всё советское наследие, но всё ещё "понтуется".

6 марта 2021, 17:03

Врач и телеведущий Евгений Комаровский поспорил с Дмитрием Гордоном, раскритиковав уровень жизни на Украине. Медик заявил, что Незалежная не может считать себя развитой страной.

"Мы что, развитая страна? Мы были развитой страной, мы были. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы", — выразил Комаровский своё негодование.

В ответ Дмитрий Гордон шутливо назвал телеведущего "ватником". Комаровский, в свою очередь, пояснил, что украинцы растеряли всё советское наследие, но продолжают "понтоваться" перед остальными. Он сравнил Украину с Индией, которая сама себя обеспечивает, производит транспорт и ракеты, создаёт 65% доз вакцин в мире и выпускает много программистов.

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему смотрит российское ТВ

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему смотрит российское ТВ

Доктор Комаровский ранее объяснил, что вакцинацию должны пройти даже те, кто уже переболел коронавирусом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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