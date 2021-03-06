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Мадуро привился от коронавируса вакциной "Спутник V" — видео

Иммунизацию также прошла супруга лидера Боливарианской Республики.

6 марта 2021, 16:30

Николас Мадуро с женой прививаются российской вакциной "Спутник V". Видео © @NicolasMaduro

Вакциной российского производства "Спутник V" привились президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Кадры опубликовала пресс-служба главы государства.

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", — сказал Мадуро.

Легендарный Пеле привился от коронавируса

Легендарный Пеле привился от коронавируса

Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" началась в Боливарианской Республике 18 февраля. Мадуро отметил, что этой вакциной привили большинство врачей в стране.

Ранее российской вакциной, держа при этом портрет Путина в руках, привился мэр аргентинского города.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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