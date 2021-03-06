В Вологодской области волонтёры подарили женщинам цветы в рамках акции "Вам, любимые!"
Первыми получателями праздничных букетов стали местные врачи.
Фото © LIFE
Волонтёры в Вологодской области поздравили женщин с наступающим праздником 8 Марта. В рамках акции "Вам, любимые!", которая проходит по всей стране, они подарили им яркие букеты.
В этом году волонтёры в первую очередь направились в больницы, чтобы поздравить медицинский персонал. В целом же быть одаренной праздничным букетом может любая. Например, в Москве участники этой акции в честь Международного женского дня дарят цветы дамам на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках.
А ранее московские росгвардейцы поздравили женщин-медиков с 8 Марта. Всего в данной акции участвовало около ста военнослужащих и сотрудников ведомства. Для Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева проведение этой акции уже стало доброй традицией.
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