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В Вологодской области волонтёры подарили женщинам цветы в рамках акции "Вам, любимые!"

Первыми получателями праздничных букетов стали местные врачи.

6 марта 2021, 16:23

Фото © LIFE

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Волонтёры в Вологодской области поздравили женщин с наступающим праздником 8 Марта. В рамках акции "Вам, любимые!", которая проходит по всей стране, они подарили им яркие букеты.

В этом году волонтёры в первую очередь направились в больницы, чтобы поздравить медицинский персонал. В целом же быть одаренной праздничным букетом может любая. Например, в Москве участники этой акции в честь Международного женского дня дарят цветы дамам на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках.

Чего хочет женщина на 8 Марта: ожидание и реальность

Чего хочет женщина на 8 Марта: ожидание и реальность

А ранее московские росгвардейцы поздравили женщин-медиков с 8 Марта. Всего в данной акции участвовало около ста военнослужащих и сотрудников ведомства. Для Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева проведение этой акции уже стало доброй традицией.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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