Чего хочет женщина на 8 Марта: ожидание и реальность

Среди мужчин и женщин был проведён опрос о том, какие подарки больше всего хочется получить представительницам прекрасного пола на праздник и что для них готовят представители пола сильного. Лайф соотнёс эти миры грёз и реальности. Оказалось, что мужчины всё же не всегда угадывают мечты прекрасных дам. Среди запросов женщин — косметика и парфюмерия, деньги и ювелирные украшения, а вот мужчины в основном собираются дарить цветы и конфеты. Подробности — в нашей инфографике.