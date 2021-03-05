Чего хочет женщина на 8 Марта: ожидание и реальность
Фото © Shutterstock
Среди мужчин и женщин был проведён опрос о том, какие подарки больше всего хочется получить представительницам прекрасного пола на праздник и что для них готовят представители пола сильного. Лайф соотнёс эти миры грёз и реальности. Оказалось, что мужчины всё же не всегда угадывают мечты прекрасных дам. Среди запросов женщин — косметика и парфюмерия, деньги и ювелирные украшения, а вот мужчины в основном собираются дарить цветы и конфеты. Подробности — в нашей инфографике.
Интересно, что если сравнить 8 Марта с 23 Февраля по тому, планируют ли люди дарить друг другу подарки, то в женский день презентами обменивается подавляющее число представительниц прекрасного пола, в День защитника Отечества, кстати, мужчины также поздравляют друг друга, но в меньшем количестве.
Выбор редакции
Бывших узниц концлагерей поздравили с 8 Марта персональными концертами — видео
Сладости стали редкостью: россиянки рассказали, что чаще всего получают от работодателей на 8 Марта
Пик годовой инфляции в России наметился на март
Как есть курицу и не бояться птичьего гриппа: советы Роспотребнадзора
Няня рассказала о странной просьбе детей Илона Маска
Комментариев: 0