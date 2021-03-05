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Чего хочет женщина на 8 Марта: ожидание и реальность

5 марта 2021, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Среди мужчин и женщин был проведён опрос о том, какие подарки больше всего хочется получить представительницам прекрасного пола на праздник и что для них готовят представители пола сильного. Лайф соотнёс эти миры грёз и реальности. Оказалось, что мужчины всё же не всегда угадывают мечты прекрасных дам. Среди запросов женщин — косметика и парфюмерия, деньги и ювелирные украшения, а вот мужчины в основном собираются дарить цветы и конфеты. Подробности — в нашей инфографике.

Интересно, что если сравнить 8 Марта с 23 Февраля по тому, планируют ли люди дарить друг другу подарки, то в женский день презентами обменивается подавляющее число представительниц прекрасного пола, в День защитника Отечества, кстати, мужчины также поздравляют друг друга, но в меньшем количестве.

Сладости стали редкостью: россиянки рассказали, что чаще всего получают от работодателей на 8 Марта

Сладости стали редкостью: россиянки рассказали, что чаще всего получают от работодателей на 8 Марта

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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