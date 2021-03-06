В Европарламенте предложили использовать "Северный поток – 2" против России

Вебер считает, что этот проект не в интересах Европы. Но Брюсселю необходимо найти способ использовать "Северный поток – 2" в качестве рычага давления, раз ФРГ не намеревается прекращать строительство трубопровода. По мнению парламентария, проект "экономически стабилизирует систему Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов". Он предлагает увязать эксплуатацию газопровода с "дальнейшим поведением" Москвы. Для этого, по его оценке, нужно не давать трубопроводу полноценно работать, если РФ не вернётся к партнёрскому сотрудничеству.