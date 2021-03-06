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В Европарламенте предложили использовать "Северный поток – 2" против России

Вместе с тем в Брюсселе смирились с невозможностью помешать строительству.

6 марта 2021, 16:06
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<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/connecting-pipe-sections-above-water-799/?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a></p>

Фото © Nord Stream 2

На рассмотрение в ЕС было вынесено предложение использовать проект "Северный поток – 2" против России. Его сделал председатель фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер, о чём сообщило издание Spiegel.

Вебер считает, что этот проект не в интересах Европы. Но Брюсселю необходимо найти способ использовать "Северный поток – 2" в качестве рычага давления, раз ФРГ не намеревается прекращать строительство трубопровода. По мнению парламентария, проект "экономически стабилизирует систему Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов". Он предлагает увязать эксплуатацию газопровода с "дальнейшим поведением" Москвы. Для этого, по его оценке, нужно не давать трубопроводу полноценно работать, если РФ не вернётся к партнёрскому сотрудничеству.

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Вебер также призвал европейцев вести себя более уверенно во внешней политике, заявив, что Европе пора прекратить наивные заигрывания с Владимиром Путиным и другими геополитическими игроками.

Ранее в Германии назвали "Северный поток – 2" мостом между Россией и Евросоюзом.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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