Летевшую в Новосибирск пассажирку под наркотиками привязали к креслу верёвками и скотчем — видео
В таком положении женщина находилась на протяжении всего полёта.
Неадекватная пассажирка была задержана в аэропорту Толмачёво. Видео © "МВД Медиа"
В новосибирском аэропорту Толмачёво была задержана 39-летняя женщина, явно находившаяся под воздействием лёгких наркотиков. Во время рейса она вела себя неадекватно и ходила по салону, то снимая, то надевая верхнюю одежду. Об этом сообщил ресурс "МВД Медиа".
"Через 15 минут после взлёта лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ради её и своей собственной безопасности бортпроводники объединились с самыми инициативными пассажирами и при помощи скотча и верёвки привязали потерявшую связь с реальностью женщину к креслу. И в этом состоянии она и оставалась до конца полёта.
После того как женщина пришла в себя, она призналась, что перед отлётом действительно употребила синтетический наркотик. В данный момент в отношении задержанной пассажирки составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
Ранее Лайф писал о командире взвода ДПС, который съел наркотики во время своего задержания.
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