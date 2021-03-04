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Категорий: 18

Полицейские показали ужасающие кадры, что за 6 лет стало с девушкой, которую ловили с наркотиками

По данным правоохранительных органов, всего за жительницей города Уичито-Фолс, штат Техас, числится 18 арестов.

4 марта 2021, 10:30
<p>Фото © Wichita County Jail</p>

Фото © Wichita County Jail

Полицейские показали ужасающее преображение девушки, которая постоянно попадала к ним в течение шести лет. Первое фото Райли Вайс сделано, когда ей было всего 16 лет. На сегодняшний день на её счету уже 18 арестов, последний из которых был совершён из-за подозрений в угоне автомобиля и хранении наркотических веществ. На время судебного разбирательства Райли поместили в тюрьму, сообщает Daily Star.

Фото © Wichita County Jail

Фото © Wichita County Jail

На фото видно, как из симпатичной девушки Райли превратилась в потерянную наркоманку, которая с трудом понимает, что происходит. Множественные аресты повлекли за собой настолько сильные внешние изменения, что к 2021 году её было не узнать.

Фото © KFDX

Фото © KFDX

Ранее Райли семь раз судили по обвинениям, связанным с наркотиками, ещё пять раз девушка совершала нападения, а также одно ограбление при отягчающих обстоятельствах, ограбление со взломом, кражу и уклонение от ареста. Например, в 2015 году, когда Райли было 17 лет, она угрожала супружеской паре дробовиком. В тот день подросток Райли обещала купить у них наркотические вещества. Она попросила пострадавших зайти к ней в спальню, а через мгновение вытащила из-под кровати оружие и направила прямо на них.

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Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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