Телефонный мошенник рассказал, как обманывает доверчивых россиян и сколько на этом зарабатывает

До десяти тысяч долларов в месяц может заработать телефонный мошенник, представляющийся сотрудником банка. Об этом один из них сам рассказал журналисту агентства Ura.ru, которому позвонил "по работе".

Аферист признался: обману все возрасты покорны. Поэтому жертвами таких людей становятся как юные россияне, так и пенсионеры. Зависит это лишь от того, насколько хорошими навыками обладает преступник. В среднем за день мошенник обзванивает более тысячи людей, около ста из которых "клюют" на наживку. При этом длительность одного разговора может достигать двух часов.

Обман доверчивого клиента делится на два этапа. Первый — холодный звонок, когда мошенник собирает информацию о человеке. После сбора достаточного количества данных начинается активная фаза, когда с помощью инструментов социальной инженерии злоумышленник добивается своей цели и получает деньги. По словам собеседника журналиста, второй этап может длиться до двух часов.

Аферист рассказал, что работает в своеобразном кол-центре на сто человек, но подчеркнул: офис не в России и даже не на Украине. Он также признался, что совершенно не боится уголовной ответственности за свою работу. Напомним, что сегодня в России за телефонное мошенничество предусмотрено до десяти лет тюрьмы.

А Лайф тем временем напоминает, как не попасть под гипноз телефонных мошенников и добровольно не выдать злоумышленникам данные банковской карты.

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