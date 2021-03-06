Пушилин заподозрил Украину в подготовке наступления в Донбассе
По данным ополченцев, Киев стягивает в регион наёмников.
Фото © ТАСС / Спринчак Валентин
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев якобы готовится возобновить военные действия в Донбассе, стягивает наёмников и диверсантов к линии соприкосновения.
"Сейчас там (на линии соприкосновения. — Прим. Лайфа) иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов. Диверсионные группы — это сейчас основная угроза", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Пушилин обвинил Киев в блокировке международных гуманитарных конвоев на линии соприкосновения. По его словам, речь идёт в том числе о Международном комитете Красного Креста. Подготовка также ведётся и за переговорным столом, где украинская сторона "блокирует любые договорённости" по Донбассу, отметил он. Глава ДНР назвал последнее очередным признаком подготовки Киева к наступлению.
А ранее экс-председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов озвучил свою версию причины потери Украиной Крыма.
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