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Пушилин заподозрил Украину в подготовке наступления в Донбассе

По данным ополченцев, Киев стягивает в регион наёмников.

6 марта 2021, 15:37
<p>Фото © ТАСС / Спринчак Валентин</p>

Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев якобы готовится возобновить военные действия в Донбассе, стягивает наёмников и диверсантов к линии соприкосновения.

"Сейчас там (на линии соприкосновения. — Прим. Лайфа) иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов. Диверсионные группы — это сейчас основная угроза", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Пушилин обвинил Киев в блокировке международных гуманитарных конвоев на линии соприкосновения. По его словам, речь идёт в том числе о Международном комитете Красного Креста. Подготовка также ведётся и за переговорным столом, где украинская сторона "блокирует любые договорённости" по Донбассу, отметил он. Глава ДНР назвал последнее очередным признаком подготовки Киева к наступлению.

"Мы должны быть вместе с Россией": глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

"Мы должны быть вместе с Россией": глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

А ранее экс-председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов озвучил свою версию причины потери Украиной Крыма.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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