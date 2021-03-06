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Категорий: 18

В Ленобласти мать насмерть отравила газом сына-подростка

Ещё одного человека удалось спасти.

6 марта 2021, 15:48

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

В Выборге 15-летний подросток погиб в результате отравления бытовым газом после того, как его мать отсоединила газовый шланг в квартире. Женщина подозревается в покушении на убийство сына, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

"Мать подростка, состоящая на учёте в психоневрологическом диспансере, открыла шланг подводки газа, в результате чего наступила смерть несовершеннолетнего", — говорится в сообщении ведомства.

В подмосковной квартире нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Они могли отравиться газом

В подмосковной квартире нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Они могли отравиться газом

Отмечается, что сотрудникам экстренных служб удалось спасти мужчину, который также находился в квартире и чудом остался жив. Мать погибшего подростка поместили в лечебницу, а также завели против неё уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирской области мать в собственный день рождения отравила сына-инвалида, за которым ухаживала почти 40 лет, после чего попыталась покончить жизнь самоубийством.

Авторы
Плетнёв Максим
Плетнёв Максим

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