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Несколько машин получили повреждения при сносе здания бывшего училища принца Ольденбургского

Их владельцы намерены взыскать ущерб с подрядчика, который руководит работами.

6 марта 2021, 16:19

Фото © LIFE

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Сразу несколько машин были повреждены при сносе старинного здания бывшего училища принца П.Г. Ольденбургского в Бригадирском переулке в Москве. Сейчас жильцы домов поблизости возмущены не только уничтожением исторического здания, но и тем, что из-за этого страдает их имущество.

"Я видел фотографии, как кирпичи разлетаются на ближайшие авто через забор, видел список пострадавших автомобилей. Выражаю надежду, что владельцы этих автомобилей напишут соответствующее заявление в полицию", — рассказал Лайфу праправнук ктитора домовой церкви Александра Невского в училище принца Ольденбургского Алексей Пичугин.

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Хозяева авто тоже негодуют, ведь пострадала их собственность. Так, владелица пострадавшего Daewoo Matiz рассказала Лайфу, что ей придётся возмещать ущерб либо через полицию, либо через обоюдное согласие с руководством подрядной организации, проводящей снос.

"Зад, стекло, фары разбиты. Немного по кузову погнуто, дверь багажная", — сетует женщина.

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Другой автовладелец оказался более сдержанным. Несмотря на то что у его авто Seat Leon поцарапаны крыша, фара и бампер, поломана задняя дверь, он с подрядчиками связываться не намерен и сразу пойдёт к участковому.

"Оценщика в любом случае приглашу, потому что нужно возместить ущерб. Уточнить, хочет ли виновник присутствовать при этом. Если он захочет, то в его присутствии будем оценивать, если не захочет, тогда я сам оценю и буду дело дальше подавать", — сказал он Лайфу.

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А ранее Лайф писал о новых правилах изъятия недвижимости. Если дом построен без должного оформления, то проблемы у жильцов могут начаться в любой момент. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, нужно изучить все документы на недвижимость ещё перед покупкой и заселением.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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