Несколько машин получили повреждения при сносе здания бывшего училища принца Ольденбургского









Сразу несколько машин были повреждены при сносе старинного здания бывшего училища принца П.Г. Ольденбургского в Бригадирском переулке в Москве. Сейчас жильцы домов поблизости возмущены не только уничтожением исторического здания, но и тем, что из-за этого страдает их имущество.

"Я видел фотографии, как кирпичи разлетаются на ближайшие авто через забор, видел список пострадавших автомобилей. Выражаю надежду, что владельцы этих автомобилей напишут соответствующее заявление в полицию", — рассказал Лайфу праправнук ктитора домовой церкви Александра Невского в училище принца Ольденбургского Алексей Пичугин.

Хозяева авто тоже негодуют, ведь пострадала их собственность. Так, владелица пострадавшего Daewoo Matiz рассказала Лайфу, что ей придётся возмещать ущерб либо через полицию, либо через обоюдное согласие с руководством подрядной организации, проводящей снос.

"Зад, стекло, фары разбиты. Немного по кузову погнуто, дверь багажная", — сетует женщина.

Другой автовладелец оказался более сдержанным. Несмотря на то что у его авто Seat Leon поцарапаны крыша, фара и бампер, поломана задняя дверь, он с подрядчиками связываться не намерен и сразу пойдёт к участковому.

"Оценщика в любом случае приглашу, потому что нужно возместить ущерб. Уточнить, хочет ли виновник присутствовать при этом. Если он захочет, то в его присутствии будем оценивать, если не захочет, тогда я сам оценю и буду дело дальше подавать", — сказал он Лайфу.

А ранее Лайф писал о новых правилах изъятия недвижимости. Если дом построен без должного оформления, то проблемы у жильцов могут начаться в любой момент. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, нужно изучить все документы на недвижимость ещё перед покупкой и заселением.

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