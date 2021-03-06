Учёный предупредил об опасности бесконтрольного чередования вакцин от ковида

Бесконтрольное чередование вакцин от коронавируса или попытки в третий раз привиться в обход системы учёта могут иметь за собой определённые последствия для здоровья. Об этом заявил исполняющий обязанности главы НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Привились два раза, сделали тест на антитела, им показалось, что этого мало, и они ищут способы вакцинироваться третий раз, обходя систему учёта и контроля. Или, например, люди, которые сначала привились "Эпиваком", а потом идут вакцинироваться "Спутником", — объяснил он в ходе выступления на Конгрессе педиатров России, который проходит в эти дни в Москве.

По словам Лиознова, на сегодняшний день специалисты не могут опираться на статистические данные, полученные в ходе вакцинации, чтобы делать выводы о необходимости повторной прививки, поскольку с начала вакцинации прошло недостаточно времени. Он подчеркнул, что пока данные говорят лишь о том, что обычно стандартной двухкомпонентной дозы "Спутника V" хватает для защиты от коронавируса.

При этом ранее Лиознов рассказал, в каком случае пациенту может потребоваться повторная вакцинация от ковида, если прививка была сделана недавно.

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